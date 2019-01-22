Как увеличить продажи лекарств в digital расскажут на Future Pharma

Конференция Future Pharma пройдет 31 января в московском офисе Mail.ru. Специалисты digital-индустрии расскажут, как правильно рекламировать лекарственные препараты и поделятся практическими кейсами.
Реклама лекарственных средств связана со множеством юридических тонкостей, поэтому их продвижение требует особого внимания и знаний. К содержанию такой рекламы предъявляют более жесткие требования, а рецептурные препараты можно рекламировать только на специализированных отраслевых ресурсах. Конференция Future Pharma призвана показать, как несмотря на жесткие регламенты и рекламные барьеры, успешно развивать фармбизнес при помощи современных digital-инструментов.
В числе главных спикеров Future Pharma выступят практикующие специалисты из агентства performance-маркетинга Adventum и рекламной платформы по работе с социальными сетями myTarget.
Среди главных тем конференции:
- Digital-тренды 2019 года;
- Эффективные инструменты и форматы рекламы для продвижения фармакологического бизнеса;
- Особенности продвижения сезонных лекарств;
- Оптимизация рекламных кампаний;
- Практический Кейс «Идеальная модель продвижения лекарственных препаратов. Синергия онлайна и офлайна для больших продаж».