Как увеличить продажи лекарств в digital расскажут на Future Pharma

Конференция Future Pharma пройдет 31 января в московском офисе Mail.ru. Специалисты digital-индустрии расскажут, как правильно рекламировать лекарственные препараты и поделятся практическими кейсами.

Реклама лекарственных средств связана со множеством юридических тонкостей, поэтому их продвижение требует особого внимания и знаний. К содержанию такой рекламы предъявляют более жесткие требования, а рецептурные препараты можно рекламировать только на специализированных отраслевых ресурсах. Конференция Future Pharma призвана показать, как несмотря на жесткие регламенты и рекламные барьеры, успешно развивать фармбизнес при помощи современных digital-инструментов.

В числе главных спикеров Future Pharma выступят практикующие специалисты из агентства performance-маркетинга Adventum и рекламной платформы по работе с социальными сетями myTarget.

Среди главных тем конференции:

Digital-тренды 2019 года;

Эффективные инструменты и форматы рекламы для продвижения фармакологического бизнеса;

Особенности продвижения сезонных лекарств;

Оптимизация рекламных кампаний;

Практический Кейс «Идеальная модель продвижения лекарственных препаратов. Синергия онлайна и офлайна для больших продаж».

pharmvestnik