Продажу лекарств через сайт OZON.ru прокуратура Москвы считает законной

Прокуратура Москвы не видит оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении сайта OZON.ru за дистанционную продажу лекарств.

Напомним, в октябре 2018 г. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) обратился с заявлениями в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет его соответствия действующему законодательству.

В ноябре 2018 г. Росздравнадзор вынес предостережение интернет-сервису Ozon.ru в связи с дистанционной торговлей лекарственными препаратами.

Наконец, в начале декабря прошлого года, в интернет-магазине Ozon.ru по поручению Генпрокуратуры РФ прошла проверка.

Уже тогда PR-директор OZON Мария Заикина в разговоре с «ФВ» отметила, что компания, получив запрос Пресненской межрайонной прокуратуры, дала разъяснения о тестировании программы, в рамках которой реализуются лекарственные препараты.

«Дополнительных вопросов к нам не возникло», – констатировала она.

В письме Прокуратуры Москвы, отправленном в качестве ответа на запрос СПФО (имеется в распоряжении «ФВ»), сообщается, что отпуск ЛС осуществляется через аптечный пункт, который имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а оформление заказа в разделе «доставка курьером» означает заключение клиентом договора поручения с курьерской компанией, которая совершает действия от его имени, в том числе по ознакомлению с заказанными товарами в аптечном пункте, их покупке и передаче клиенту.

Напомним, журналист «ФВ» Елена Калиновская попыталась зайти в аптеку OZON.ru, однако ей этого сделать не удалось, так как она расположена на закрытой территории Мосрыбкомбината.

Тем не менее в письме Прокуратуры Москвы четко указано, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

В свою очередь Роскомнадзор не увидел оснований для внесудебного ограничения доступа к сайту OZON.ru.

«С удивлением ознакомились с ответами контролирующих органов на наше обращение. Своеобразным образом были истолкованы противоречащие российскому законодательству действия компании «Озон», по собственной инициативе легализующей отсутствующие нормы законодательства. Подобные ситуации, на наш взгляд, дискриминируют фармацевтический рынок и существующие нормы Минздрава. Наши ожидания – изменение законодательства с прописанными четкими регламентирующими нормами, исключающими двойные толкования правил интернет-торговли», — прокомментировала «ФВ» ситуацию Лилия Титова, исполнительный директор СПФО.

Оксана Баранова

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