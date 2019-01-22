Врачи и Большая фарма ополчились против Минздрава Израиля

Профсоюзы медработников и фармацевтические компании выступили единым фронтом против принятого Минздравом Израиля комплекса предложений, ограничивающих общение медпредов с профессионалами здравоохранения и их влияние на выбор медикаментозной терапии, пишет The Times of Israel.

Все началось примерно год назад, когда один из израильских телеканалов продемонстрировал записи встреч с врачами и госпитальными фармацевтами, сделанные бывшим медпредом. В ноябре прошедшего года Минздрав Израиля предпринял соответствующие меры.

Но не тут-то было. Профсоюз Израильской медицинской ассоциации, представляющий интересы более 25 тыс. сотрудников системы здравоохранения, выступил против ограничений и пригрозил трудовыми конфликтами. Минздрав согласился смягчить часть новых требований.

В письме в адрес руководителей компаний медицинского страхования и медицинских учреждений генеральный директор Минздрава Израиля Моше Бар-Симан Тов подчеркнул, что новые требования все равно будут введены, несмотря на коллективное противостояние врачей. Между тем, он провел ряд встреч с критиками, чтобы принять решение о возможных изменениях.

Фармкомпании и производители медоборудования также приложили усилия, чтобы отменить решение Минздрава. Так, фармкомпании начали распространять через СМИ «страшилки» о массовых сокращениях медпредов за их ненужностью, если новые меры вступят в силу. Кроме того, они намекнули на возможность переноса клинических исследований в страны с более благоприятными условиями для работы их медицинских представителей.

В нашумевшей телепередаче показано, как врачи принимают, а в некоторых случаях откровенно выпрашивают различные «знаки внимания» в виде оплаченных поездок на зарубежные медицинские конференции, обедов и ужинов в лучших ресторанах, а также оплаты развлечений для медсестер. Кроме того, доктора требуют оплаты угощения в дни религиозных праздников для всего коллектива и подарков, в т. ч. дорогих вин.

Илья Дугин

pharmvestnik