RNC Pharma: за январь-ноябрь 2018 г. натуральный объем импорта фармсубстанций в РФ сократился на 5%

За период январь-ноябрь 2018 г. в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 86,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), посчитали аналитики компании RNC Pharma.

За минувший год рублевая динамика поставок составила 29,3%. Натуральные темпы роста по итогам периода все еще остаются в минусе и составляют без малого -5%. Всего с начала года в нашу страну было импортировано 10,6 тыс. тонн АФИ.

По итогам первых 11 месяцев текущего года основной вклад в рублевую динамику по-прежнему вносят поставщики фармакопейных АФИ (+29,5%), прирост по импорту сырья технического класса чистоты фиксировался на уровне +22%. Примечательно, что при этом натуральная динамика для обоих типов сырья отрицательная: — 4,6% и — 11% соответственно.

Список корпораций, поставляющих фармакопейное сырье на отечественный рынок с января по ноябрь 2018 г., пополнился 31-ой компанией и насчитывал 502 позиции, относительно периода сравнения. В отношении технических субстанций тенденция обратная, количество поставщиков сократилось на 6, в анализируемом периоде ввоз сырья осуществляли 99 корпораций.

Среди фармакопейных АФИ максимальный прирост в TOP-15 корпораций, лидирующих по денежному объему импорта, принадлежит «Ново Нордиск» (Novo Nordisk) – за год объемы выросли в 241 раз. Компания ввозила в нашу страну всего 4 продукта, основной объем поставок приходился на инсулин детемир (64% от общего объема в рублях) и инсулин аспарт (35%). Поставки этих фармсубстанций стартовали с марта 2018 г., производство обоих препаратов локализовано по полному циклу на мощностях собственного предприятия корпорации в Калужской области. В отношении технического сырья аналитики отмечают появление на российском рынке китайской компании «Янтай Биофенгс Фарм-Тач», импорт (4 наименования) стартовал в марте 2018 г. и предприятие уже смогло выйти на 3-ю строчку. Единственным партнером этого производителя в нашей стране является группа «Фармасинтез».

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