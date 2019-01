Эксперт: переход на четырехвалентные вакцины против гриппа начнется в этом году RNC Pharma: за январь-ноябрь 2018 г. натуральный объем импорта фармсубстанций в РФ сократился на 5% » Фарма лидирует в борьбе за гендерное равенство Новость о назначении Эммы Уолмсли на должность исполнительного директора британской фармкомпании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») в 2016 г. стала хитом. Два года спустя активисты правозащитной организации за равные права в бизнесе The Pipeline задались целью выяснить, дало ли это назначение толчок к увеличению числа женщин среди руководителей компаний,пишет PharmaPhorum. Согласно данным отчета Women Count 2018, составленного The Pipeline, женщины составляют 10% от общего числа исполнительных директоров фармацевтических компаний, входящих в FTSE 350 (биржевой индекс Financial Times, основанный на курсах акций 350 компаний с наибольшей капитализацией). Для сравнения: средний межотраслевой показатель составляет около 8%. Среди компаний FTSE 350 женщины составляют только 16% руководителей исполнительных комитетов и 5% занимают в этих комитетах ответственные финансовые должности. В фармацевтических компаниях, входящих в FTSE 350, ситуация несколько лучше. На долю слабого пола приходится 25% руководящих должностей в исполнительных комитетах и 8% ответственных финансовых позиций. При этом, говорится в отчете, эти показатели немного выросли по сравнению с 2017 г. По мнению исследователей, на ситуацию повлияло назначение женщины на пост исполнительного директора одного из крупнейших в мире производителей лекарств. Что касается женского представительства на высших руководящих должностях в фармотрасли, то этот показатель варьируется. Эксперты выяснили, что среди 133 руководителей высшего звена в TOP10 глобальных фармкомпаний всего 34 (22%) женщины, а GlaxoSmithKline остается единственной крупной фармкомпанией, которую возглавляет женщина. Аналитики проанализировали гендерный состав руководства компаний Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Roche («Рош»), Pfizer («Пфайзер»), Novartis («Новартис»), Sanofi («Санофм»), GSK, Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), AbbVie («AbbVie»), Bayer («Байер») и Abbott («Эбботт»). Илья Дугин

