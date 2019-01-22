Эксперт: переход на четырехвалентные вакцины против гриппа начнется в этом году

Согласно утвержденному Минздравом РФ плану, к 2022 г. планируется завершить перевод россиян на четырехвалентную вакцину против гриппа.

Как рассказал ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава России Николай Малышев, выступая вчера в МИА «Россия сегодня», на данный момент вакцина зарегистрирована в России (разработка НПО Петровакс Фарм). Однако к регистрации готовиться и еще одна компания – производитель четырехвалентной вакцины («Форт»). Таким образом, к следующему эпидсезону на рынке России будет две вакцины против гриппа, содержащие по два штамма вирусов типов А и B.

Отвечая на вопрос «ФВ» Николай Малышев отметил, что у него пока нет собственного опыта применения этих вакцин, однако он не сомневается в эффективности обеих, поскольку они будут одобрены Минздравом.

«Есть решение, что к 2022 г. мы полностью перейдем на четырехвалентные вакцины. Переход будет осуществляться в 2019 г. Поскольку это будет уже государственная программа, для контингента особого риска она будет бесплатная», — заявил Николай Малышев.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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