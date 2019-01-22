Sandoz выводит на рынок США дженерик EpiPen по цене ниже, чем у конкурентов

Компания Sandoz («Сандоз») последней выводит на рынок США дженериковую версию препарата EpiPen (epinephrine) от компании Mylan («Майлан») и при этом «бьет» всех конкурентов по цене, сообщает In-Pharma Technologist.

Как и ожидалось, в Sandoz заявили, что дженерик EpiPen, Symjepi, выйдет на рынок США с «ценником» 250 долл. (219 евро), что на 16,5% дешевле недавно появившегося на рынке дженерика EpiPen от компании Teva («Тева»), так и собственного дженерика Mylan. Цена каждого из последних составляет 300 долл. за упаковку.

Помимо снижения цены, Sandoz также продвигает размер своего устройства в качестве конкурентного преимущества. По словам официального представителя Sandoz, шприц-ручка Symjepi легко помещается на ладони.

Первоначально Sandoz выведет свой дженерик для применения в учреждениях здравоохранения, а затем перейдет к более широкому коммерческому запуску.

Symjepi и конкурентные инжекторы эпинефрина применяются для лечения аллергических реакций 1 типа, включая анафилаксию.

Татьяна Кублицкая

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