Дмитрий Медведев распределил между вице-премьерами ответственность за госпрограммы

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ между своими заместителями, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, за реализацию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»(Минпромторг России) будет отвечать ДмитрийКозак.

будет курировать госпрограммы:

«Развитие здравоохранения» (Минздрав России);

«Развитие образования» (Минпросвещения России);

«Социальная поддержка граждан» (Минтруд России);

«Доступная среда» (Минтруд России);

«Развитие пенсионной системы» (Минтруд России);

«Содействие занятости населения» (Минтруд России);

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России).

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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