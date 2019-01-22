Дмитрий Медведев распределил между вице-премьерами ответственность за госпрограммы

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию государственных программ между своими заместителями, сообщает пресс-служба кабинета министров.
В частности, за реализацию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»(Минпромторг России) будет отвечать ДмитрийКозак.
Татьяна Голикова будет курировать госпрограммы:
«Развитие здравоохранения» (Минздрав России);
«Развитие образования» (Минпросвещения России);
«Социальная поддержка граждан» (Минтруд России);
«Доступная среда» (Минтруд России);
«Развитие пенсионной системы» (Минтруд России);
«Содействие занятости населения» (Минтруд России);
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (Минобрнауки России).
Фото: government.ru
Елена Сидорова
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