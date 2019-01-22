Вакцина против гриппа Trivalent зарегистрирована в Великобритании для пациентов старше 65 лет

В Великобритании зарегистрировано применение высокой дозы трехвалентной противогриппозной вакцины (Trivalent Influenza Vaccine High Dose) компании Sanofi Pasteur («Санофи Пастер») у пациентов в возрасте от 65 лет, сообщает PharmaTimes.

Великобритания становится единственной европейской страной, в которой одобрена эта вакцина для популяции населения, особо уязвимой для гриппа и его тяжелых осложнений.

Sanofi Pasteur проявляет гибкость в работе с британским фармрегулятором, результатом чего явилось рассмотрение регистрационной заявки на вакцину по ускоренной процедуре. Весь процесс занял лишь 7 мес. по сравнению с 12 мес. – стандартным сроком рассмотрения заявок в стране. Данный подход к работе может обеспечить возможность более быстрого одобрения препаратов после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС.

Трехвалентная противогриппозная вакцина в высоких дозах уже одобрена для пациентов в возрасте от 65 лет в США, Канаде, Австралии и Бразилии.

Татьяна Кублицкая

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