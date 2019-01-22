RNC Pharma: в ноябре 2018 г. поставки лекарств в РФ сокращались как в денежном, так и в натуральном выражении

За первые 11 месяцев 2018 г. в РФ было импортировано готовых лекарственных препаратов на сумму 475,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), рублевая динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила всего +0,5%. Такие данные представила аналитическая компания RNC Pharma.

На in-bulk продукцию приходится 97,3 млрд руб., прирост здесь зафиксирован на уровне +13,6%. Суммарный объем лекарств, ввезенных в РФ с начала года, вырос в рублевом выражении на 2,5%.

С января по ноябрь текущего года натуральный объем поставок готовых ЛП составляет 1,7 млрд упаковок, это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Импорт нерасфасованной продукции за период составили 3,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), за год поставки сократились практически на 3%. Здесь аналитики отмечают собственно итоги ноября, для поставок нерасфасованной продукции этот месяц оказался худшим с начала 2018 г., динамика составила -35% при расчетах в МЕД. Всего в этом месяце в нашу страну было ввезено 264,0 млн МЕД. Суммарный объем поставок (ГЛП и in-bulk продукции) за первые 11 месяцев 2018 г. составил 34,9 млрд МЕД. Динамика, естественно, находится в отрицательной зоне (-6,1%).

За период январь-ноябрь 2018 г. в TOP-30 ТМ готовых ЛП, лидирующих по денежному объему, лучшую динамику показало противовирусное (ВИЧ) средство компании «ВииВ Хелскер» (ViiV Healthcare) – «Тивикай», за год импорт препарата вырос практически в 18 раз. Хуже всего дела обстоят у торговой марки «Нурофен» производства «Рекитт Бенкизер» (Reckitt Benckiser), ввоз продукции относительно соответствующего периода 2017 г. сократился на 23% в руб., причем происходило это в т.ч. за счет значительного сокращения натурального объема поставок данного препарата.

В отношении нерасфасованной продукции аналитики отмечают появление в 2018 г. на отечественном рынке противоопухолевого средства «Имбрувика» «Джонсон & Джонсон», (Johnson & Johnson), упаковка которого осуществляется на мощностях завода «Фармстандарт-УфаВИТА». Локализация производства данного препарата стартовала с января 2018 г., в настоящее время поставки готовых форм не осуществляются. Худшая динамика в TOP отмечена у препарата «Фазлодекс» «АстраЗенека» (AstraZeneca), за год поставки уменьшились на 34% в руб.

pharmvestnik