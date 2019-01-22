Фармпроизводители и аптечные сети против дополнительного госрегулирования их отношений

Отраслевые лоббисты вступили в заочную полемику с главой думской фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

Неформальным поводом для оперативного сбора представителей фармотрасли в пресс-центре «Интерфакса» 22 января стало известие о намерении депутатов «Единой России» срочно взяться вместе с правительством за разработку законотворческой инициативы для «совершенствования правового регулирования взаимоотношений между аптечными сетями и производителями лекарственных препаратов».

О предпосылках для введения подобного регулирования подробно рассказывается в обращении руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова к президенту Владимиру Путину от 25 декабря 2018 года. Копия письма с резолюцией Путина «Голиковой рассмотреть и доложить» (есть в распоряжении Vademecum) разошлась по игрокам фармотрасли в конце прошлой недели.

В письме с заголовком «О поддержке отечественных производителей лекарств» Неверов сетует президенту на засилье импортных лекарств на аптечной полке, вымывание из ассортимента препаратов ценовой категории 50–500 рублей, снижение доли отечественных производителей на коммерческом рынке.

«Дело в том, что большинство аптечных сетей продают полочное пространство по завышенным ценам, требуют от производителей принимать участие в маркетинговых акциях и так далее. Прибыль, которая могла бы быть реинвестирована отечественными производителями в создание новых оригинальных препаратов, модернизацию производства, повышение качества и безопасности лекарств, оседает в карманах руководителей аптечных сетей», – пишет Неверов.

По его словам, следствием такой политики аптечных сетей становится то, что отечественные фармкомпании начинают «балансировать на грани рентабельности, в среднесрочной перспективе не смогут выдержать конкуренции с иностранными производителями», экономят на всем, что (согласно логике письма) уже в настоящее время «существенно сказывается на качестве и безопасности выпускаемой продукции и здоровье населения».

Далее тезис о гибельном положении российского фармпрома завершается призывом к принятию действенных мер. Выходом из ситуации, по мысли автора обращения, мог бы стать как раз упомянутый выше законопроект, который бы урегулировал практику контрактных отношений производителей и розницы.

Участники пресс-конференции 22 января, прошедшей по инициативе сразу двух лоббистских структур – Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) и Ассоциации российских фармпроизводителей, очевидно, ставили перед собой задачу дать отповедь автору обращения, не ставя под сомнение его авторитет и не провоцируя «Единую Россию» на публичный конфликт и скандал.

Сделать это можно было, не ссылаясь на письмо Неверова, а инициировав разговор о качестве взаимодействия сетей и производителей вообще, дав при этом возможность высказаться максимально полно самим отечественным производителям. И это, в общем, удалось.

Для этого гендиректору АРФП Виктору Дмитриеву нужно было сослаться на то, что государство разработало и продолжает разрабатывать в диалоге с индустрией меры по развитию и поддержке отечественных производителей, что реализуется стратегия «Фарма-2020» и дискутируется проект стратегии «Фарма-2030».

А председателю координационного совета РААС Евгению Нифантьеву надо было рассказать, что аптеки действительно могут получать дополнительные платежи за проведение акций, однако «из-за высокой конкуренции и открытости рынка эти суммы часто закладываются в конечное ценообразование, и вообще рентабельность аптечного бизнеса сейчас балансирует на уровне 1%».

В принципе, на этом дискуссию можно было закрывать, но слова поддержки лоббистам хотели высказать сами участники рынка. Предсказуемо, что крупные отечественные фармпроизводители ни о каком допрегулировании отношений с розницей и не помышляют.

Слова же Неверова о том, что качество отечественной лекарственной продукции, ориентированной на коммерческий рынок, падает или находится в прямой зависимости от алчной политики аптечных сетей, их явно обидели. Как бы в опровержение этого довода гендиректор компании «Вертекс» Георгий Побелянский и совладелец «Солофарма» Олег Жеребцов показали ролики о своих предприятиях. «Либо мы регулируем рынок, либо у нас рыночная экономика. <…> Продукция пользуется спросом, если нравится потребителю», – резюмировал Побелянский.

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