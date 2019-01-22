Эксперт: Тренд, о том, что лекарства производятся «на коленках», нужно оставить в прошлом

22 января в информационном агентстве «Интерфакс» прошла пресс-конференция на тему: «Инициативы по поддержке российских производителей лекарств. Мифы и реальность». В пресс-конференции приняли участие представители ведущих фармассоциаций, аптечных организаций и фармацевтических производителей.

Открывая пресс-конференцию Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), отметила, что аптечные организации работают в тесной взаимосвязи с фармпроизводителями.

«Сегодня наш фармацевтический рынок находится на этапе развития. Тренд, о том, что лекарства производятся «на коленках», нужно оставить в прошлом. Сейчас это высококачественные препараты, не уступающие зарубежным аналогам».

Виктор Дмитриев, Генеральный директор АРФП, продолжая тему, подчеркнул, что за последние годы отечественный фармрынок показал значительный рост.

«Во многом это обуславливается принятой стратегией «Фарма-2020». Рынок перевалил за 1 трлн руб. Отрадно отметить, что российские или, как теперь принято говорить, локально произведенные препараты, занимают 80% в списке ЖНВЛП».

По данным Минпромторга, в 2009 году, российские препараты занимали порядка 20% рынка, а его общий объем был менее 300 миллиардов рублей. Сегодня объем рынка 1,246 трлн руб., а по итогам 2017 года российские лекарства заняли больше 30% рынка.

Виктор Дмитриев указал на то, что: «Для производителей, главное, что меняется отношение как к российским препаратам, так и к российской фармацевтике в целом» — подчеркнул генеральный директор АРФП.

Евгений Нифантьев, председатель Координационного совета РААС, генеральный директор «Неофарм», в разговоре о российских препаратах, отметил, что более 50% лекарств в аптечных сетях – это доля отечественных, локально произведенных препаратов. По данным компании DSM, 43% упаковок, реализованных лекарственных препаратов, это препараты в ценовом сегменте до 50 руб.

Эксперты сошлись во мнении, что успешное взаимодействие всех игроков рынка создает благоприятную атмосферу для сотрудничества и играет положительную роль в лоббировании интересов пациентов, а введение новых регуляторных инициатив, как правило, приводит к появлению дополнительных барьеров.

Пресс-служба АРФП

gmpnews