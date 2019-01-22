Анализ патентных портфелей в сегменте препаратов против мигрени

По статистике, приступ мигрени хотя бы один раз в жизни пережили 75-80% населения планеты. Обычно мигрень возникает в возрасте 18-35 лет, причем у женщин значительно чаще, чем у мужчин. Известны редкие случаи возникновения мигрени у детей, начиная с 5-летнего возраста [1]. Описаны и случаи типичных признаков мигрени у пациентов, старше 50 лет (уже независимо от пола). Но как самостоятельное заболевание мигрень у людей старшего возраста встречается крайне редко. Заболеваемость мигренью в России превышает средние мировые цифры, по данным разных исследований она составляет 15,9-20,8% [2].

Результаты исследований

Экспертами аналитического центра SHULGIN.COMPANY проведен общий анализ тенденций патентования в России в сегменте препаратов против мигрени. За последние 20 лет отмечается стабильная динамика выдачи в среднем 3-5 патентов в год. В качестве исключения выступили 2008 и 2017 гг., в которые этот показатель оказался существенно превышен (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика выдачи патентов в сегменте препаратов против мигрени и статус их действия на сегодняшний день в РФ



Как видно из рисунка рынок препаратов против мигрени практически полностью занят зарубежными компаниями. Всего 6 патентов получено российскими заявителями за последние 20 лет, которые представлены 3 институтами: НИИ фармакологии имени В.В.Закусова РАМН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, РостГМУ Минздрава России и двумя физическими лицами: Ткаченко Николай Тимофеевич и Зимин Дмитрий Владимирович.

Анализ ситуации по странам-правообладателям позволил выявить, что основное число патентов получено заявителями из США (22 патента). Среди лидеров в рейтинге также присутствуют Япония, Германия, Швейцария и Великобритания (рис. 2).

Рисунок 2. Ведущие страны-правообладатели, получившие патенты в сегменте препаратов против мигрени в РФ

В области патентования препаратов против мигрени на территории России можно выделить трех номинальных лидеров – это Pfizer, Dr Healthcare Espana и Grunenthal. Стоит отметить, что на 64 зарубежных патента в сегменте препаратов против мигрени приходится 43 различные компании, в основном из Европы, США, Японии и Индии (рис. 3).

Рисунок 3. Ведущие патентообладатели в сегменте препаратов против мигрени в РФ

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