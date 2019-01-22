В Сеченовском университете будет создана система разработки малых молекул

Завершилась реконструкция Научно-образовательного центра трансляционной медицины Сеченовского университета и уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Реконструкция здания проходила в рамках реализации Стратегии «Фарма 2020» при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения.

Работы над трехэтажным зданием общей площадью 6 242 кв. м начались осенью 2017 года. В настоящее время проводится настройка оборудования и подготовка лабораторий к работе. Также идет подготовка к переезду подразделений Института трансляционной медицины и биотехнологии на новую площадку.

«Центр станет важным звеном в создании полного цикла разработки биомедицинских продуктов и их трансляции в клиническую практику. На его базе мы сможем делать лекарства, начиная с создания формулы и до клинических исследований. С открытием нового корпуса мы расширим практику выполнения диссертационных исследований и дипломных работ, будем готовить кадры, как для университета, так и для фармацевтической отрасли», – отмечает ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

В этом году перед Институтом трансляционной медицины и биотехнологии стоят серьезные задачи. В первую очередь, это получение аккредитации Центра доклинических исследований на соответствие надлежащей лабораторной практики (GLP — англ. Good Laboratory Practice). GLP — это система требований к организации, планированию и проведению доклинических (неклинических) исследований веществ/лекарственных средств, оформлению результатов и контролю качества указанных исследований. После аккредитации результаты исследований будут признаваться регуляторными органами различных стран, что имеет первостепенное значение для выхода лекарственных препаратов на новые рынки.

Также будут запущены высокотехнологичные сервисы, уникальные для России. В частности, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Стратегия «Фарма 2020» и сменяющей её «Фарма 2030» важное значение уделяется разработке и производству субстанций лекарственных препаратов как оригинальных, так и дженериковых.

Центр позволит впервые создать в университете систему разработки малых молекул от молекулярного моделирования до разработки и масштабирования технологии синтеза, с последующей апробацией in vitro и in vivo, возможностью трансфера на производственную площадку. Данная компетенция позволит российским фармацевтическим компаниям не только разработать технологии для синтеза на производстве уже известных субстанций, но и создавать совместно с Сеченовским университетом совершенно новые молекулы, обладающие значительным экспортным потенциалом.

В данный момент в Институте трансляционной медицины на стадии скрининга идет работа над оригинальными препаратами для лечения ревматоидного артрита и хронической обструктивной болезни легких, гепатоцеллюлярной карциномы и лимфомы, сахарного диабета 2 типа.

Впервые в университете появится производство твердых лекарственных форм — таблеток и капсул. Площадка предназначена под производство как собственных, так и контрактных продуктов.

Важно, что в центр не нужно набирать персонал с нуля. Фактически в него переедут уже активно работающие подразделения, которым на новом месте предстоит расширять свою деятельность — это Центр доклинических исследований, Лаборатория фармакокинетики и метаболомного анализа, Центр фармацевтических технологий и Центр биоаналитических исследований и молекулярного дизайна. При этом все подразделения активно работают как над собственными проектами, так и над выполнением договорных работ.

Также на базе Центра трансляционной медицины будет базироваться Кафедра промышленной фармации, которая проводит обучение магистров по специальности «Промышленная фармация», занимается подготовкой уполномоченных лиц и осуществляет ряд других программ подготовки высококвалифицированных специалистов для фармацевтической отрасли. Благодаря этому она получит совершенно уникальную площадку для обучения, интегрированную в структурные подразделения Института.

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