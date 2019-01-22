Servier присоединилась к медицинскому блокчейн-консорциуму компании Embleema

В рамках запуска пилотного блокчейн-проекта независимая международная фармацевтическая компания Servier (Сервье) объявила о присоединении к созданному компанией Embleema медицинскому блокчейн-консорциуму, который объединяет сообщества пациентов, биомедицинские корпорации и экспертов в области здравоохранения, а также дает возможность пациентам в режиме реального времени делиться данными о своем здоровье для их использования в клинических исследованиях. Это позволяет повышать вовлеченность пациентов и помогает отслеживать данные в постоянном режиме.

Став частью консорциума, Сервье планирует внести свой вклад в создание децентрализованной блокчейн-сети Embleema: компания разместит на своих серверах узел для безопасного хранения и передачи данных и будет отвечать за обеспечение конфиденциальности хранимой информации. Целью пилотного проекта, рассчитанного на один год, является тестирование технологии и операционных процессов перед принятием решения о дальнейшем масштабном внедрении.

Цели Консорциума соответствуют задачам, закреплённым законодательным актом США в сфере здравоохранения «the 21st Century Cures Act», утвержденным в 2016 году. Он наделяет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) полномочиями одобрять применение новых лекарственных средств в ускоренном порядке, если их эффективность подтверждена свидетельствами пациентов и данными клинической практики. В связи c этим биомедицинские корпорации начали включать в исследования данные клинической практики (Real World Evidence, RWE) в виде электронных медицинских карт (Electronic Health Record, EHR) и сообщений пациентов о результатах лечения и показаний медицинских приборов, подключенных к сети Интернет.

Президент Сервье Оливье Лоро пояснил:

«Каждый день генерируется огромный объем медицинских данных. Эти данные поступают в том числе и от самих пациентов, подключенных к сети Интернет. Это бесценный источник информации для возможных открытий и разработки новых методов лечения. Блокчейн рассматривается как ключевая технология для перехода к модели более тесного взаимодействия между пациентами и специалистами здравоохранения. Новая модель отражает стремление нашей компании сделать заботу о пациентах и внедрение инноваций основой нашей деятельности. Мы рады возможности подтвердить наше стремление своим участием в медицинском блокчейн-консорциуме Embleema».

Генеральный директор компании Embleema Роберт Чу добавил:

«Медицинский блокчейн-консорциум Embleema повышает доступность и прозрачность данных клинической практики, а пациенты при этом сохраняют контроль над своими данными. Это позволяет ускорить разработку лекарственных препаратов и в конечном счете предоставить больше возможностей для персонализированной медицины. Мы рады приветствовать Сервье в медицинском блокчейн-консорциуме и возлагаем большие надежды на наше сотрудничество в обмене данными и повышении вовлеченности пациентов»

Сервье – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, головной офис компании расположен в г. Сюрен, Франция. Компания представлена в 149 странах на 5 континентах и насчитывает более 21 700 сотрудников. Годовой оборот Сервье в 2017 году составил 4,152 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, – а также деятельностью по созданию высококачественных дженериков.

gmpnews