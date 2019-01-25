Депутаты планируют принять закон о дистанционной торговле лекарствами весной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать законопроект, регулирующий дистанционную торговлю лекарствами. Председатель Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, пообещал, что работа над этим законопроектом возобновится в первые месяцы 2019 г.

Напомним, что в декабре 2017 г. был принят Госдумой в первом чтении законопроект об интернет торговле лекарствами, разработанный Минздравом РФ. После чего работа над документом была заморожена.

Председатель Комитета г-н Жигарев сообщил на заседании в ГД, что закон позволит повысить контроль над незаконным оборотом в интернете рецептурных лекарств, а также принимать оперативные и целевые меры в отношении сайтов, торгующих Rx-препаратами с доставкой на дом.

«В законопроекте речь идет о запрете розничной торговли рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. Кто гарантирует качество таких медпрепаратов, как и где они хранились, какие условия доставки лекарств? Кто даст гарантию, что потребителю будет предоставлен необходимый именно ему препарат и в той дозировке, в которой он необходим?» – задается риторическими вопросами депутат Жигарев.

Он отметил, что сегодня практически любая компания при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность может продавать лекарства онлайн, и при этом в стране до сих пор нет соответствующего законопроекта. Напомним, что прокуратура Москвы не увидела оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении сайта OZON.ru за дистанционную продажу лекарств.

Депутаты планируют внести в законопроект дополнительные полномочия для федеральных органов исполнительной власти, заменив возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже медпрепаратов дистанционным способом, на ограничение доступа к ним, при наличии информации о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. О судьбе дистанционной торговли безрецептурными лекарствами депутаты свою позицию пока не озвучили, но по умолчанию их ответ подразумевает разрешение доставки ОТС-препаратов.

Сергей Жигарев подчеркнул, что очень рассчитывает на принятие закона уже в весеннюю сессию.

Участники рынка считают, что законодательное разрешение интернет-продажи лекарств существенно не увеличит объем фармацевтического рынка.

«Традиционная торговля в любом случае будет конкурировать со всем многообразием online-каналов реализации фармацевтической продукции: с их доставкой курьером, с интернет-заказом и дальнейшим отпуском из аптеки, с поиском через аптечные агрегаторы и дальнейшей бронью и отпуском в аптечной точке и так далее, – считает директор по маркетингу компании «ПрофитМед» Игорь Климанов. – Если посмотреть не только на безрецептурные лекарства, но и на парафармацевтику, а в недалеком будущем и на рецептурные препараты, то закрывать глаза на дистанционные продажи – прямой путь к потере своих клиентов и снижению доходности».

Неоднозначное отношение к разработке и внедрению законопроекта высказал глава проекта «Здоровье Mail.Ru» Евгений Паперный: «Практический опыт развития высоких технологий в России показывает, что успешные примеры инноваций связаны не с усилением или попытками улучшения государственного регулирования, а с его отсутствием».

Напомним, что в 2018 г. Mail.Ru запустил первый онлайн-агрегатор «Все аптеки», не дожидаясь закона о дистанционной торговле.

Денис Кунгуров

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