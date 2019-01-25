Ipsos Comcon: «Катрен-Стиль» занял первое место по популярности среди интернет-СМИ для фармацевтов

В декабре 2018 г. компания Ipsos Comcon завершила осеннюю волну регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов». По его результатам онлайн-журнал «Катрен-Стиль» занимает лидирующие позиции среди специализированных интернет-СМИ для фармацевтов – его выбирают 28,9% сотрудников аптек в крупнейших городах России.

По данным Ipsos Comcon, интернет является основным источником информации для провизоров. Более 90% фармацевтов используют его в профессиональных целях, а 64,2% относят онлайн-ресурсы к основным источникам информации. При этом 36% провизоров первого стола используют интернет более одного раза в день, а 37,5% относят его к источникам информации, к которым обращаются первым делом в случае возникновения вопросов.

Кроме того, в последние несколько лет существенно выросла актуальность интернет-рекламы лекарственных препаратов. Так, по данным осенней волны 2018 г. исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», 48% менеджеров, ответственных за закупки, обращают внимание на рекламу ЛС в сети, причем за год их число выросло на 6%.

Частота использования интернета в профессиональных целях

Источник: Ipsos Comcon, Pharma—Q «Мнение провизоров-фармацевтов», осень 2018.

Выборка: 1486 провизоров первого стола, 575 менеджеров по закупкам, география: 27 городов России.

Самым популярным по посещаемости интернет-СМИ среди провизоров и менеджеров по закупкам стал сетевой журнал «Катрен-Стиль». Посещение сайта Katrenstyle.ru отметили 28,9% опрошенных сотрудников аптек. Сайт занял первое место по удобству использования и важности представленной информации среди отраслевых электронных СМИ.

Оценка провизорами использования профессиональных информационных интернет-сайтов (ТОР10)

Источник: Ipsos Comcon, Pharma—Q «Мнение провизоров-фармацевтов», осень 2018.

Выборка: 1486 провизоров первого стола, 575 менеджеров по закупкам, география: 27 городов России.

За год количество провизоров первого стола, пользующихся сайтом Katrenstyle.ru более одного раза в неделю, увеличилось на 5% и составило почти четверть (24%) всех посетителей сайта.

Частота обращения провизорами первого стола к Katrenstyle.ru

Источник: Ipsos Comcon, Pharma—Q «Мнение провизоров-фармацевтов», осень 2018.

Выборка: 1486 провизоров первого стола, 575 менеджеров по закупкам, география: 27 городов России.

По данным Google Analytics, в декабре 2018 г. количество посетителей Katrenstyle.ru достигло 285,9 тыс. человек, а число просмотров – 447,7 тыс.

Источник: АО НПК «Катрен»

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