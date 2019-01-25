Утверждены паспорта классификаторов видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила классификаторы видов первичных и вторичных (потребительских) упаковок лекарственных средств.

Виды упаковок классифицируются в соответствии со следующими признаками: основной вид упаковки и материал, из которого она изготовлена.

Кодовое обозначение материала упаковок формируется путем применения серийно-порядкового метода с использованием арабских цифр. Длина кодов составляет 5 знаков.

Первые 3 знака кода материала используются для обозначения материала без учета модификации материалов, используемых для изготовления упаковок лекарственного средства.

Последние 2 знака кода материала используются для обозначения материала с учетом модификации материалов, используемых для изготовления упаковок.

Для материалов, не обладающих дополнительными свойствами, разряды кода материала, соответствующие номеру модификации, обозначаются нулями.

Классификаторы применяются при формировании представляемых субъектами обращения лекарственных средств в государственные органы государств — членов ЕАЭС документов, в том числе в электронном виде, при оформлении результатов контроля обращения лекарственных препаратов, а также для обеспечения информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках ЕАЭС.

Дополнительные материалы:

— Решение Коллегии ЕЭК от 15.01.2019 г. № 5 «О классификаторе видов первичных упаковок лекарственных средств»

— Решение Коллегии ЕЭК от 15.01.2019 г. № 6 «О классификаторе видов вторичных (потребительских) упаковок лекарственных средств»

Елена Сидорова

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