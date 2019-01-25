Академик Аганбегян: У Владимирской области большие перспективы в сфере развития биотехнологий

В рамках консультирования Владимирской области федеральной экспертной группой экономистов в администрации региона состоялась рабочая встреча академика Абела Аганбегяна с генеральным директором российской биотехнологической компании «Генериум» профессором Дмитрием Кудлаем.

В ходе переговоров состоялась презентация текущего статуса биотехнопарка «Генериум», расположенного во Владимирской области, были представлены его долгосрочные цели и задачи. Обсуждалось место медицины в макроэкономическом поле с точки зрения экономистов и производителей лекарственных препаратов и многое другое.

Академика Аганбегяна интересовали основные причины смертности в разрезе государственных задач, которые могут быть успешно решены российскими производителями. Так, по словам Дмитрия Кудлая, компания применяет в своей стратегии двусторонний подход: производит лекарственные средства, влияющие на самые высокие показатели смертности – инфаркт и инсульт, а также разрушает зарубежные монополии и, снижая цены, облегчает финансовое бремя государства за счет разработки препаратов для лечения орфанных заболеваний. Такая стратегия позволяет найти органам здравоохранения «золотую середину» планирования затрат на препараты для лечения основного пула заболевших, сохраняя работоспособность населения, что является прямым инструментом позитивного влияния на экономику.

В основном портфеле разработок «Генериума» находятся препараты, которые в состоянии производить считанные компании в мире, что делает российскую компанию серьезным потенциальным партнером для мировых лидеров фармотрасли.

Достижения «Генериума» в области гемофилии были замечены и крупнейшими международными компаниями, в частности компанией Shire – мировым лидером в области производства препаратов для лечения гемофилии. В результате было создано совместное предприятие SG BIOTECH, которое призвано обеспечивать пациентов, страдающих от гемофилии, самыми современными биотехнологическими препаратами. Особенности применения такой правовой формы, как СП, были по достоинству оценены академиком Аганбегяном – автором экономических реформ того периода, когда СП (совместные предприятия с зарубежными инвесторами) играли важнейшую роль в развитии экономики страны. В 1990 г. в стране регистрировалось по 85 СП каждый месяц, что характеризовало привлекательность инвестиционного климата. На данном этапе развития страны можно резюмировать, что такая правовая форма, как СП, вновь является прогрессивной, особенно учитывая паритетность сторон в области интеллектуальных вкладов.

Особенно академик Аганбегян отметил уникальный инфраструктурный подход к строительству наукограда «Генериум», поскольку он является ключевым в вопросе привлечения высокопрофессиональных кадров, в том числе из-за рубежа.

«Задумка и реализация идеи – превосходная, – отмечает г-н Аганбегян. – Задачи “Генериума” лежат в рамках мировых трендов, и все делается со знанием современных экономических механизмов. Большое дело, что многих биотехнологов вернули на Родину, потенциал таких людей усилит нашу страну».

Справка

Абел Гезевич Аганбегян – известный советский и российский экономист, специалист в области организации промышленного производства, проблем производительности труда, заработной платы, макроэкономики, эконометрики, менеджмента. Доктор экономических наук, академик РАН.

В годы перестройки (1985–1991) был советником Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева по вопросам экономики.

Сейчас – заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС при Президенте РФ.

Источник: АО «Генериум»

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