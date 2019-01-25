Существует миф о высокой доходности аптечного бизнеса

До сих пор аптечный бизнес считается высокомаржинальным и высокодоходным. Однако рентабельность по чистой прибыли аптек по всей стране на сегодняшний день составляет менее 1%. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании «НеоФарм» Евгений Нифантьев.

Мероприятие организовали Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП), Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медизделий (АПФ), где их представители попытались разобраться, надо ли регулировать взаимоотношения аптек и производителей.

Обе стороны отметили, что и так работают в достаточно тесной связке и, если понадобится, то смогут объединиться и договориться. Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев напомнил, что производители и фармацевты вместе выступали против того, чтобы лекарства продавались в продуктовых магазинах рядом с картошкой и селедкой.

А дополнительное желание что-нибудь регулировать всегда, по его словам, беспокоит российскую фарму.

«Активно включилось в этот процесс Росалкогольрегулирование. Соответствующий закон уже действует, а у нас до сих пор нет списка спиртосодержащих лекарственных средств. В итоге под контроль попали и йод, и зеленка. Кто-нибудь когда-либо видел желание отпраздновать что-то зеленкой? И тем не менее пока производители вынуждены проводить этот препарат через все сложные процедуры», – привел он пример.

Руководитель компании «Вертекс», входящей в АПФ, Георгий Побелянский уверен, что взаимодействие аптек и производителей – рыночные отношения, которые должен отрегулировать рынок.

«Наши лекарства представлены в 55 тыс. аптек страны, и это лишнее подтверждение, что кооперация между производителями и аптеками существует», – сказал он.

В свою очередь представители аптек отмечают, что в условиях острой ценовой конкуренции и высоких издержек они пытаются сделать свою деятельность рентабельной, у них нет задачи продвинуть кого-то из производителей, а кого-то, напротив, проигнорировать.

«До сих пор считается, что аптечный бизнес высокомаржинальный и высокодоходный, но это не так, – рассказал Евгений Нифантьев. – Уже в 2000 г. были городские справки, которые рассказывали пациенту о стоимости и наличии лекарственных препаратов в аптеках. То есть больше двадцати лет наш потребитель привык, что через интернет у него есть возможность все узнать о лекарственном препарате, забронировать его и забрать его в удобной ему аптеке. Все это сделало наш рынок, на мой взгляд, самым открытым». За счет высокой конкуренции по всей стране рентабельность почистой прибыли аптеки составляет менее 1%. При этом мировой гигант Walgreens Boots закончил 2017 г. с рентабельностью чистой прибыли более 4%.

По словам г-на Нифантьева, на коммерческом рынке доля рецептурных лекарств составляет 35%, а безрецептурных – 65%, на них спрос формируется мнением потребителя, которое основывается на рекомендации врача и воздействия рекламы.

Именно от спроса зависит работа аптеки.

«Мы берем на реализацию товар, и нам надо его продать, – поясняет генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. – Нормальная оборачиваемость лекарств в аптеке должна составлять примерно 45 дней, а в реальности бывает, что препараты лежат и 180 дней».

«Проблема того, что дорогие лекарства продаются больше, чем дешевые, состоит не в особенностях работы аптечных сетей. Возмущение тому, что аптеки хотят продавать более маржинальные товары, равносильно удивлению, что зайцы предпочитают морковь», – считает совладелец фармпредприятия «Озон» Виталий Алейников.

По его мнению, государство должно сосредоточиться на просветительской функции. Потребитель должен понять, что бытовой экспертизы по принципу вкусный/невкусный при выборе лекарства недостаточно, надо объяснять людям, как выбирать лекарства.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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