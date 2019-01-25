В Кировской области в феврале стартует проект по лекарственному возмещению

Жители ряда районов Кировской области с болезнями системы кровообращения смогут самостоятельно выбирать в аптеке льготные лекарства по торговому наименованию. Это позволит делать новый проект по лекарственному возмещению, утвержденный постановлением регионального правительства, сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, реализация проекта начнется 1 февраля 2019 г. в 13 муниципальных образованиях. В будущем планируется его расширить.

«Проект по лекарственному возмещению является пилотным не только для нашего региона, но и для всей страны. Его реализация окажет положительное влияние на снижение смертности от болезней системы кровообращения», – пояснил Дмитрий Курдюмов.

Для получения льготных лекарственных препаратов пациенту необходимо будет обратиться в свою участковую поликлинику. При наличии медицинских показаний и постановке на диспансерный учет по заболеваниям системы кровообращения врач выписывает рецепт в рамках Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Пациент, на основании выписанного в информационной системе рецепта, сам выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке по любому торговому наименованию и оплачивает разницу между розничной стоимостью лекарственного препарата и половиной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат. Сейчас у пациентов есть возможность выбора медикаментов.

«Лекарственное возмещение будет существовать не взамен региональной и федеральной льготе, а дополнительно к ним. Пациент сможет выбрать, какой вариант для него подходит больше, – объяснил зампред.

Проект по лекарственному возмещению трансформировался из пилотного проекта по лекарственному страхованию, который реализовывался в тех же муниципальных образованиях. До этого пациенты не могли сами выбирать препарат по торговому наименованию, так как в соответствии с действующим законодательством врачи выписывают препараты по международному непатентованному наименованию.

Как сообщил Дмитрий Курдюмов, в Кировской области реализуется комплекс мер по снижению смертности от болезней системы кровообращения, и проект по лекарственному возмещению – только часть из них.

Источник: пресс-центр правительства Кировской области

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