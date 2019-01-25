В ЛДПР предлагают размещать российские лекарства в аптеках на отдельных полках

Депутаты от фракции ЛДПР предложили размещать в аптеках отечественные и импортные лекарства на разных полках. Об этом заявил журналистам глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такая мера, в частности, позволит российским производителям достойно конкурировать с иностранными.

«Наше предложение: давайте поставим отдельные полки с отечественными и импортными лекарствами – тогда будет понятно, сколько отечественных, сколько импортных», – отметил г-н Нилов.

Депутат добавил, что данная инициатива связана с тем, что «лекарства дорожают на глазах, пенсионеры жалуются, что большую часть пенсии они тратят на покупку лекарств».

Источник: dumatv.ru

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