На создание Ульяновской государственной аптеки областные власти планируют потратить 100 млн рублей

В Ульяновской области в ближайшее время может появиться новая аптечная сеть «Ульяновская государственная аптека». В правительстве региона разработан соответствующий проект постановления губернатора.

Создаваемое предприятие должно заменить АО «Ульяновскфармация», которое сейчас находится в процедуре банкротства. Данная мера была анонсирована Минздравом региона в ноябре прошлого года.

Власти делают ставку на открытие аптечных пунктов на базе ЛПУ. В бюджете на эти цели заложено около 100 млн руб. Планируется, что большая часть сотрудников «Ульяновскфармации», которые просили губернатора Сергея Морозова сохранить их предприятие, перейдет на работу в создаваемую организацию.

Арбитражный суд Ульяновской области назначил рассмотрение заявления АО «Ульяновскфармация» о банкротстве на 19 февраля 2019 г. Сумма задолженности перед кредиторами превышает 1 млрд руб.

Екатерина Погонцева

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