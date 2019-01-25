Применение препарата Orkambi разрешено у маленьких детей с муковисцидозом

Еврокомиссия расширила спектр популяций, у которых разрешено применение препарата Orkambi (lumacaftor/ivacaftor): теперь препарат показан детям в возрасте от 2 до 5 лет с муковисцидозом (МВ), сообщает PharmaTimes.

Препарат был первоначально одобрен в Европе в 2015 г. для пациентов с МВ в возрасте от 12 лет, а позже разрешен к применению у детей в возрасте 6-11 лет.

Orkambi – единственный зарегистрированный в Европе препарат для контроля первопричины МВ примерно у 1,5 тыс. детей в возрасте 2-5 лет, которым требуется лечение. Препарат подходит пациентам, у которых имеются мутации F508del (две копии гена), что является наиболее распространенной формой заболевания.

Решение регулятора принято на основании данных открытого клинического исследования безопасности III фазы с участием 60 субъектов, продемонстрировавших в целом хорошую переносимость Orkambi при приеме в течение 24 недель, при профиле безопасности, аналогичном таковому у пациентов в возрасте от 6 лет.

Татьяна Кублицкая

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