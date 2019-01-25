Минюст США оштрафовал аптечную сеть Walgreens почти на $270 млн за махинации со страховыми покрытиями

Американского аптечного ритейлера Walgreens Boots Alliance Inc обвиняют в мошенничестве, для урегулирования двух судебных исков компании пришлось заплатить $269,2 млн.

Одно из обвинений, сформулированное в 2015 году после рассмотрения жалобы бывших сотрудников Walgreens, касается некорректного выставления сетью счетов по Medicare, Medicaid и другим федеральным страховым программам за реализацию тысяч инсулиновых шприц-ручек пациентам, которые заведомо в них не нуждались. Сумма штрафа по этому делу – $209,2 млн.

Еще $60 млн Walgreens предстоит заплатить за прекращение разбирательства, связанного с перерасходом средств программы Medicaid в период с 2008 по 2017 год. Компания не раскрыла данные о ценах на лекарства с учетом скидок, предоставленных клиентам по программе Prescription Savings Club. Об этом в январе 2012 года сообщил управляющий сетью аптек во Флориде Марк Бэйкер.

Walgreens приняла на себя ответственность по инкриминируемым эпизодам, хотя прежде в ряде заявлений компания утверждала, что действовала в интересах клиентов и не совершала правонарушений.

Около $200 млн будут возвращены в федеральный бюджет, оставшиеся – в казну пострадавших штатов.

Помимо уплаты штрафов, Walgreens пришлось подписать с федеральным департаментом здравоохранения и социальной защиты корпоративное соглашение о добросовестности.

Walgreens Boots Aliance – американский аптечный ритейлер со штаб-квартирой в Дирфилде. Компания владеет долями в аптечных сетях 25 странах мира, в том числе 15% российской «36,6». В 18,5 тысячи аптек сети работают 415 тысяч сотрудников. Выручка компании в 2018 году составила $131,5 млрд, чистая прибыль – $5,07 млрд.

Источник: Reuters

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