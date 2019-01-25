Ортопедическое подразделение Johnson & Johnson выплатило $120 млн за недобросовестный маркетинг

Ортопедическое подразделение Johnson & Johnson (J&J) – DePuy – заплатит штраф в $120 млн, чтобы урегулировать разбирательство с 46 американскими штатами. Компанию обвинили в недобросовестном маркетинге имплантата тазобедренного сустава.

По заявлению генеральных прокуроров 46 штатов, маркетинговая компания DePuy вводила специалистов-ортопедов и пациентов в заблуждение. Речь идет о продвижении имплантируемых протезов тазобедренного сустава ASR XL и Ultamet. Прокуроры утверждают, что компания предоставляла ложные сведения о долговечности изделия, хотя пациентам часто приходилось менять эндопротез до истечения пятилетнего гарантийного срока.

Во вторник, 22 января, сторонам удалось прийти к мировому соглашению, но это, по словам представителей DePuy, не означает признания ответственности. Помимо выплаты штрафа, компания обязуется вести постмаркетинговые исследования и пересмотреть процедуру работы с претензиями на свою продукцию.

В 2010 году DePuy объявила о добровольном отзыве с мирового рынка 93 тысяч тазобедренных протезов, мотивируя отзыв тем, что 12% изделий вышли из строя менее чем за пять лет. Компания пообещала заплатить не менее $2,47 млрд компенсации и с тех пор столкнулась с 10,4 тысячи исков от пациентов, которым пришлось досрочно удалить имплантат.

Затем, в 2013 году, компания отказалась от продвижения тазобедренных имплантатов Pinnacle, поскольку Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) ужесточило требования к качеству полностью металлических эндопротезов: регулятора насторожили риски накопления металлов в крови, аллергические реакции, боли и эрозия тканей у пациентов с имплантатами такого типа.

Тем не менее J&J не признала негативные отзывы пациентов и утверждала, что ответственно подходила к разработке, испытаниям и продвижению изделий.

Точно также J&J поступила, когда столкнулась с обвинениями в присутствии канцерогенного асбеста в присыпке. Суд обязал компанию выплатить почти $5 млрд компенсации пострадавшим, однако и в этом случае J&J не признала претензий, а ее представители в суде называли их абсурдными.

Источник: Reuters

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