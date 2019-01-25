Стоимость инсулина в США за пять лет возросла в два раза

Институт изучения расходов на здравоохранение (HCCI) обнаружил, что ежегодная стоимость лечения сахарного диабета 1-го типа в 2016 году для среднего пациента составила $5,7 тысячи. В 2012 году этот показатель был на уровне $2,9 тысячи.

Сумма складывается из средств, потраченных как самим пациентом, так и компенсированных страховой компанией.

Авторы исследования отслеживали данные о претензиях в адрес четырех страховых компаний – UnitedHealth Group, Aetna (недавно приобретена CVS Health Group), Humana Inc и Kaiser Permanente. Они поставляют услуги по программе Medicare для американцев старше 65 лет.

В отчет включались данные о коммерческих претензиях приблизительно 15 тысяч пациентов, которым в течение года выписали по крайней мере один рецепт на инсулин. Согласно отчету, стоимость одной единицы инсулина возросла с 13 центов до 25.

Для среднестатистического пациента, использующего 60 единиц инсулина в день, стоимость препарата выросла с $7,8 в 2012 году до $15 в 2016 году.

По мнению исследователей, рост цен в меньшей степени связан с переходом на более дорогие аналоговые инсулины и в большей степени являлся инициативой производителей. Это подтверждает и динамика роста суточного потребления инсулина за исследуемый период – всего на 3%.

«Объем использования инсулина оставался равномерным, а рост цен наблюдался как для старых, так и для новых лекарственных средств. Это удивило меня, как и то, что лекарственные средства стали стоить вдвое больше», – цитирует Reuters старшего научного сотрудника HCCI и соавтора отчета Джинни Фаглстен Биник.

Фармпроизводители объясняют периодический рост цен на лекарства необходимостью компенсировать скидки, которые они предоставляют страховым компаниям, чтобы те могли покрыть расходы на лекарства.

В январе 2019 года в США демократической партией был представлен закон, направленный на снижение стоимости рецептурных лекарственных средств, вместе с тем законодатели направили письмо 12 фармкомпаниям, включая Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi.

Указанные производители отказались комментировать исследование до ознакомления с полной версией отчета.

Растущая стоимость инсулина, по словам исследователей, иногда заставляла пациентов нормировать расход лекарства, несмотря на риск для здоровья. Рост цен также неоднократно становился поводом для проведения акций протеста.

К сокращенному приему сахароснижающих средств и протестным акциям прибегают и российские пациенты: несмотря на гособеспечение этих категорий граждан, получение льготных лекарств иногда представляет проблему.

Источник: Reuters

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