Вероника Скворцова вошла в рабочую группу по новым инвестпроектам

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поработает над содействием в реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в постановлении, которое 19 января подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Рабочая группа была создана в сентябре 2018 года, в ее состав вошли помощник президента Андрей Белоусов, руководители ключевых министерств – промышленности, транспорта, энергетики, а также главы крупнейших российских предприятий, банков и госкорпораций. Сопредседателями рабочей группы назначены вице-премьер Антон Силуанов и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Цель работы – содействие исполнению указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а основная задача – подготовка предложений и, собственно, реализация новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций.

В октябре 2018 года Минздрав рассматривал возможность привлечь крупнейшие нефтехимические и металлургические компании к финансированию проектов по лечению онкозаболеваний. В частности, ведомство планировало найти у частных компаний финансирование на организацию производства радиофармпрепаратов, биомедицинских клеточных продуктов и автоматизированной системы диагностики онкологических заболеваний.

Впоследствии Путин поручил Скворцовой до 1 марта 2019 года сформировать первоначальный портфель проектов для частных инвестиций в нацпроект «Здравоохранение» и отчитываться о его пополнении раз в квартал.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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