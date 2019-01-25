В 2019 году давление на цены станет главным фактором, сдерживающим развитие фармотрасли

Согласно отчету компании GlobalData, в 2019 году давление на цены на лекарства со стороны регулирующих органов, пациентов, политиков и плательщиков будет находиться в авангарде событий. Среди ведущих трендов останется также агрессивная тактика переговоров по снижению цен на лекарства.

Результаты ежегодного отчета «Состояние биофармацевтической промышленности — 2019» показывают, что ограничения цен на лекарства окажут наибольшее негативное влияние на фармацевтическую промышленность в 2019 году. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных специалистов мировой фармацевтической отрасли.

По словам Бонни Бэйн, главы компании GlobalData, этот не вызывает удивления, особенно на фоне давления, направленного на снижение цен, которое оказывал Д. Трамп и его администрация в 2018 году.

«Несмотря на это давление, около трех десятков производителей лекарств уведомили перед началом нового года о том, что собираются повысить цены на сотни лекарств в США, — комментирует Б. Бэйн в пресс-релизе компании. – В среднем цены на лекарства возросли на 6,3%, причем повышение коснулось как оригинальных препаратов, так и генериков».

Среди факторов, которые будут оказывать наибольшее положительное влияние, респонденты отметили рост объема рынка Китая, вертикальную интеграцию компаний и истечение срока действия патента на биологические препараты.

«Меры, направленные на снижение цен, ведут к ужесточению рыночных условий для производителей лекарств и сокращению прибыли, — добавила Б. Бэйн. — В ответ на это давление, компании переоценивают свои стратегии ценообразования, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций».

Несмотря на опасения по поводу торговой войны между США и Китаем, неудивительно, что Китай по-прежнему рассматривается как огромная возможность для развития фармацевтической промышленности.

«В Китае растет доля населения, принадлежащего к среднему классу. Эта страна становится лидером в научно-исследовательских инновациях в медицине, в частности, в области регенеративной медицины и, возможно, даже в редактировании генов (если основываться на новостях конца 2018 года). Однако перед фармацевтическими компаниями стоит сложная задача – как можно лучше сориентироваться в китайском нормативном и коммерческом ландшафте», комментирует Б. Бэйн.

В 2018 году в отрасли здравоохранения произошло несколько крупных вертикальных интеграций, таких как Aetna/CVS и Cigna/Express Scripts. Эти сделки рассматриваются как возможность повысить эффективность и снизить стоимость медицинского обслуживания. Согласно отчету, эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2019 году, поскольку отрасль ищет новые способы контроля затрат и увеличения прибыли.

Несмотря на то, что в настоящее время в США одобрено несколько биосимиляров, они медленно внедряются в клиническую практику.

«Биосимиляры в конечном итоге приведут к снижению затрат на лечение в США, но это будет после 2019 года, так как существует значительная неопределенность в отношении возмещения расходов, автоматической замены, конкуренции со стороны следующего поколения биологических препаратов и судебных процессов», — заключила Б. Бэйн.

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