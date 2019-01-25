Лидеры продаж в 2018 году: в денежном выражении — Нурофен и Ксарелто, в натуральном — Цитрамон

Эксперты подсчитали, что наиболее продаваемым в аптеках по количеству проданных упаковок является бактерицидный пластырь. Его доля в общем объеме продаж на фармацевтическом рынке выросла с 2,19% в 2016 году до 2,72% в 2018 году, передает RNS со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Вторую строчку рейтинга занимает цитрамон – его доля составила 1,86% от общего объема продаж в упаковках в аптеках в 2018 году. В 2016 году цитрамон был лидером по доле от общего объема продаж, за 2017-2018 годы доля его продаж упала на 0,33 п.п., отмечают эксперты.

Ацетилсалициловая кислота занимает третью строчку рейтинга продаж, доля проданных упаковок препарата на фармацевтическом рынке составила 1,5% в 2018 году, подсчитали аналитики.

В десятку наиболее продаваемых в аптеках по количеству проданных упаковок за 2018 год также входят активированный уголь (1,47%), парацетамол (1,08%), хлоргексидин (1,03%) и перекись водорода (1,01%).

Самыми продаваемыми препаратами в аптеках в денежном выражении являются «Нурофен» и препарат для профилактики венозной тромбоэмболии (тромбоз с осложнением) «Ксарелто» — доля каждого из них от общего объема продаж в финансовом выражении составила 0,76%.

Далее идут препараты «Детралекс», «Кагоцел», «Ингавирин», «Конкор», «Кардиомагнил», «Мирамистин»,«Актовегин» и «Мексидол».

gmpnews