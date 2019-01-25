Роялти — это отчисления лицензиару (правообладателю) за право использования объекта интеллектуальной собственности. На практике роялти устанавливают в виде ставок, которые выплачиваются лицензиатом (правополучателем) в определенные лицензионным соглашением промежутки времени.

Как правило, ставки роялти устанавливают в процентах от выручки от продаж продукции, так как данная модель расчета является наиболее прозрачной для обеих сторон соглашения. Выручка отражается в финансовой отчетности, которую легко получить.

Одним из способов расчета ставки роялти является метод отраслевых стандартов, в основе которого лежит использование диапазонов ставок роялти, которые отражают обычаи делового оборота в рассматриваемой отрасли. Данные обычаи описывают таблицы так называемых «стандартных» ставок роялти. Эту информацию можно найти в публикациях, а также на платных сервисах.

В различных источниках встречаются разные диапазоны ставок роялти для фармацевтической отрасли. В таблице ниже приведены некоторые из них.

Название отрасли согласно источнику Диапазон ставок Источник Фармацевтическая отрасль 2 — 5 % Карпова Н.Н., Азгальдов Г.Г., Базанчук Е.А., Шаранова Н.А. Практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. — М.: Мир бизнеса, 2000. — с. 119-121 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами 0 — 1 % Электронный ресурс, режим доступа: http://perspectio.ru/articles/royalty_rf_tz.pdf Фармацевтика, композиции материалов 5 — 10 % Леонтьев Ю.Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: Октопус, 2005. — с. 194 Фармацевтика, композиции материалов с их клиническими испытаниями 12 — 20 % Леонтьев Ю.Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: Октопус, 2005. — с. 194

Согласно приведенным источникам, можно сделать вывод, что ставки роялти в фармацевтической отрасли в среднем находятся в диапазоне от 4,75% до 9%. Однако, так как каждый объект интеллектуальной собственностью уникален — данный диапазон представляет из себя лишь ориентир.

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