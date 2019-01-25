Аптеки могут приостановить закупки сильнодействующих препаратов под страхом уголовной ответственности

Инициатива Минздрава ввести уголовную ответственность за безрецептурный отпуск сильнодействующих препаратов не усложнит выписку этих лекарств, но может создать дополнительные риски для аптек. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал директор по маркетингу компании «ПрофитМед» Игорь Климанов.

«Никто не предлагает вводить новые требования к получению этих препаратов, помимо тех, которые уже установлены для лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, — подчеркнул он. — Кроме того, прегабалин, тропикамид, тапентадол и сейчас отпускаются на основании рецепта по форме № 148–1/у-88 со всеми необходимыми условиями его оформления. Целью же Минздрава в предлагаемой инициативе является ликвидация именно незаконного оборота этих веществ за счет серьезного ужесточения наказания».

По мнению эксперта, для искоренения бесконтрольной реализации лекарств, входящих в список ПКУ, нужно применять дифференцированный подход. «Если мы говорим о пресечении поставленного нелегального бизнеса по продаже сильнодействующих препаратов наркозависимым гражданам, то наказание должно быть максимально суровым и попадать под статьи Уголовного кодекса, разумеется, с дальнейшей санацией рынка от таких организаций, — заявил он. — Ведь, по сути, эта деятельность никак не отличается от наркоторговли. Если же случилась просто ошибка провизора, не содержащая преступного умысла, то достаточно, пусть и максимально жестких, но административных мер — пусть даже и с приостановлением действия лицензии».

Вместе с тем Игорь Климанов не исключает, что аптеки из-за страха уголовной ответственности перестанут закупать данные препараты, что скажется на их доступности пациентам, которым они жизненно необходимы.

Не менее уязвимое звено – врачи. Если вспомнить, как Уголовный кодекс в последние несколько лет применялся против медицинских работников, остается много работы даже применительно к существующим нормам, указал партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев.

«Оборот препаратов ПКУ уже сейчас является предметом особого административного мониторинга и контроля, — добавил он. — И мы сейчас не слышим о том, чтобы правоприменитель активно — но без должного эффекта — пользовался имеющимися инструментами (например, какая-либо аптека неоднократно закрывалась бы на 90 суток в административном порядке, но всё равно продолжала бесконтрольно отпускать сильнодействующие препараты)».

«Сначала все же хорошо научиться пользоваться тем, что есть, прежде чем вводить что-то новое», — заключил юрист.

Ранее Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказал мнение, что дополнительно усиливать контроль за наркотическими лекарственными препаратами в России не следует.

Он в частности призвал «избавить врачей от постоянных угроз нахождения под пристальным вниманием правоохранительной системы».

Напомним, проект постановления Правительства РФ, который вывешен Минздравом на общественное обсуждение, предлагает дополнить список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации позициями прегабалин («Лирика»), тапентадол («Палексия») и тропикамид.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 1 февраля 2019 г. на сайте regulation.gov.ru

Сергей Рякин

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