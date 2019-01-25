Депутатам нужно примерить на себя законопроект об уголовном наказании за приобретение незарегистрированных лекарств через интернет

В принятом в первом чтении Госдумой законопроекте, ужесточающем наказания за оборот фальсифицированных лекарственных средств в интернете, наряду с фальсифицированными, через запятую перечисляются в том числе лекарственные средства, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в мире. Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер считает, что под действие этого закона могут попасть родственники больных детей, которые вынуждены покупать через интернет незарегистрированные в РФ лекарства.

«И это катастрофа. На регистрацию в стране потребуются годы. И таким образом в этот «неожиданный Молох» нового закона снова попадают те несчастные матери, которых, как казалось, не будут больше сажать за то, что они покупают на черном рынке нелегальный препарат», — заявила А. Федермессер в интервью Forbes.

Она напомнила об уголовном преследовании Екатерины Конновой, купившей в интернете препарат для лечения своего больного ребенка и потом попытавшейся его продать. Лишь после вмешательства Кремля, пообещавшего не допустить формального подхода к расследованию, все обвинения с женщины были сняты.

После этого опасность ареста за подобные дела, вроде бы понизилась. Но с появлением нового закона матери «могут попасть в другие тиски», считает основатель фнда помощи хосписам «Вера». Она призывает депутатов примерять принимаемые законы на себя на случай, если им самим вдруг «это понадобится».

Источник: Forbes

Фото: Игорь Чунусов

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