В 2018 году в Ростовской области самым выявляемым нарушением в аптеках был безрецептурный отпуск

Арбитражный суд Ростовской области 24 января удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении ООО «Юг аптека +» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. В качестве наказания деятельность одной из торговых точек сети приостановлена на 30 суток.

ООО «Юг аптека+» неоднократно привлекалось к административной ответственности. Среди нарушений, которые фиксировались надзорными органами, отпуск лекарственных препаратов лицами, не имеющими фармацевтического образования, безрецептурная продажа медикаментов, популярных среди аптечных наркоманов, отсутствие учета поступления, расхода и реализации, а также превышение предельно допустимой надбавки к цене на эту категорию ЛС. В частности, в Миллерово одну капсулу «Лирики» продавали за 175 руб., то есть наценка на упаковку превысила допустимую более чем на 5 тыс. руб.

В 2018 г. территориальным органом Росздравнадзора было составлено свыше 700 протоколов по фактам безрецептурной торговли лекарствами, популярными у наркозависимых граждан. Этот вид правонарушения стал абсолютным лидером по итогам прошедшего года. За это, а также за другие отступления от законодательства аптеки были оштрафованы на общую сумму 12 млн руб.

Екатерина Погонцева

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