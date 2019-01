Johnson & Johnson обдумывает приобретение разработчика хирургического робототехнического оборудования Auris Health В 2018 году в Ростовской области самым выявляемым нарушением в аптеках был безрецептурный отпуск » Топ-менеджер Vertex Pharmaceuticals уволен за нарушение кодекса корпоративной этики Американская фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals Inc. («Вертекс Фармасьютикалз Инк.») объявила об увольнении операционного директора и временно исполняющего обязанности финансового директора Иэна Смита за нарушение кодекса корпоративной этики, сообщает The Wall Street Journal. В чем именно заключается нарушение, не уточняется. Vertex специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза и инфекционных заболеваний. Как отметили в Vertex, увольнение высокопоставленного сотрудника не связано с финансовыми показателями компании. Решение было принято по результатам расследования, проведенного юридической фирмой Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP. По словам представителя компании, Иэн Смит не получит никаких дополнительных выплат, а только то, что ему положено по трудовому соглашению. Временно исполняющим обязанности финансового директора назначен Пол Сильва, ныне занимающий должность главного бухгалтера. Компания намерена начать поиск кандидатуры на этот пост. Будет ли назначен новый операционный директор пока не известно. В 2017 г. Иэн Смит заработал 5,9 млн долл., включая базовый оклад в размере 848 тыс. долл., вознаграждения в виде участия в капитале на сумму 3,7 млн долл. и дополнительные выплаты наличными в размере 1,3 млн долл. Иэн Смит также входит в совет директоров и возглавляет аудиторский комитет американской биофармацевтической компании Infinity Pharmaceuticals Inc. («Инфинити Фармасьютикалз Инк.»). Илья Дугин

