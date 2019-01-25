Противодиабетический препарат Ozempic выведен на рынок Великобритании

В компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») объявили о том, что Ozempic (semaglutide), новый инъекционный аналог GLP-1 (человеческого глюкагоноподобного пептида-1) для введения 1 раз в неделю при диабете 2-го типа, теперь доступен в Великобритании, сообщает PharmaTimes.

Препарат одобрен на основании данных клинического исследования (КИ) SUSTAIN, продемонстрировавших превосходство Ozempic по ряду показателей над существующими схемами лечения.

Механизм действия препарата имитирует функцию гормона GLP-1, вырабатываемого в кишечнике: данный гормон снижает уровни глюкозы в крови после приема пищи и замедляет «всасывание» глюкозы в кровоток.

Татьяна Кублицкая

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