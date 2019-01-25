Закрыт телемедицинский проект аптечной сети «Доктор Столетов»

Из-за законодательных ограничений компания «Эркафарм» закрыла свой телемедицинский проект, в рамках которого в премиальных аптеках «Доктор Столетов» в Москве устанавливались специальные киоски, где специалисты мобильной клиники Doc+ должны были проводить для посетителей бесплатные онлайн-консультации, заявила гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова.

«Мы столкнулись с законодательными ограничениями, в связи с чем сейчас обсуждается возможность открытия на площадях аптек полноценных лицензируемых терапевтических кабинетов»,— рассказала Анастасия Карпова в интервью «Коммерсанту».

Установка кабин началась в 2017 г. Предполагалось, что специалисты Doc+ будут давать советы по режиму и образу жизни, питанию, профилактике заболеваний, эффективности лекарств.

Закон о телемедицине вступил в силу с января 2018 г., тогда же был принят подзаконный акт о порядке оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Согласно документу, такие услуги необходимо проводить в помещении, оборудованном для проведения офлайн-консультаций и при наличии лицензии. Причем лицензию необходимо получать на каждое направление услуг. Кроме этого для оказания платных услуг нужно использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Компании могут оказывать и анонимные медицинские услуги, но также с использованием ЕСИА. Участники зарождающегося в России телемедицинского рынка сетовали, что такие барьеры препятствуют развитию бизнеса.

Источник: «Коммерсант»

Фото: Игорь Чунусов

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