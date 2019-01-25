GlaxoSmithKline завершила сделку по приобретению Tesaro

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила о завершении сделки по приобретению американской биофармацевтической компании Tesaro («Тезаро»), сообщает The Pharma Letter.

Сумма сделки – 5,1 млрд долл. (4 млрд фунтов стерлингов).

В результате сделки, о которой было объявлено в начале декабря 2018 г., британская компания укрепляет свои позиции в сегменте противоопухолевых препаратов.

Ключевым для Tesaro является пероральный препарат для лечения рака яичников Zejula (niraparib).

В настоящее время препарат одобрен в США и Европе для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим раком яичников, у которых удалось получить ответ на химиотерапию препаратами платины, независимо от мутации гена BRCA.

Илья Дугин

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