Обновленная стратегия продаж Курганского «Синтеза» подтвердила свою эффективность

В 2018 году Курганский «Синтез» показал рекордный рост и поднялся на 23 пункта в рейтинге аптечных продаж, приняв новую стратегию развития в рознице.

В декабре 2018 года объем продаж ОАО «Акционерного Курганского общества медицинских препаратов и изделий «Синтез» (совместный актив Marathon Group и «Нацимбио» Ростеха) превысил 1,3 млрд рублей (плюс 85% к декабрю 2017 года), а рост оборота в четвертом квартале составил 49%.

По данным аналитической компании AlphaRM, завод перешел с 64 места в рейтинге аптечных продаж в первом полугодии 2018 года на 41-е в октябре, показав рекордные для фармацевтического рынка темпы роста оборота.

«Синтез» – исторически один из крупнейших игроков госпитального сегмента фармацевтического рынка, — говорит глава ОАО «Синтез» Сергей Клыков. — Продолжая активно работать в этом секторе, в 2018 году мы реорганизовали систему продаж, выделив в отдельное направление развитие розницы, поскольку многие препараты «Синтеза», например, «Ангиорус», «Диклофенак» или «Простудокс», имеют большой потенциал именно в этом сегменте. Обновленная стратегия и тактика продаж подтвердила свою эффективность: уже в третьем квартале мы наблюдали среднемесячный рост выручки в розничном сегменте на 43% в сравнении с прошлым годом, в четвертом квартале обороты удвоились относительно прошлого года, а в декабре мы выросли втрое. И это только начало нашего пути в рознице. При этом традиционно сильные для завода направления – госпитальные продажи и экспорт – продолжали расти с хорошим темпом, около 20%».

В планах ОАО «Синтез» – создание в 2019 году единого зонтичного бренда для 36 ключевых для аптечных продаж препаратов, а также разработка и регистрация новых лекарственных средств, востребованных в розничном и госпитальном направлениях.

gmpnews