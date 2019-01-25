Novo Nordisk подготовилась к «жесткому» варианту брексита

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk продумала все возможные последствия «жесткого» варианта выхода Великобритании из Евросоюза и смогла подготовиться к ним. В частности, в два раза был увеличен запас медикаментов на складах в Великобритании, пишет PharmaTimes.

Компания намерена и дальше наращивать складскую программу в Великобритании, чтобы к моменту Brexit (ожидается 29 марта 2019 г.) быть готовой обеспечить 18 недель бесперебойных поставок. Это примерно в 2,5 раза больше обычного объема лекарств Novo Nordisk, хранящихся на складах в Великобритании. Кроме того, Novo Nordisk запланировала ежемесячные поставки лекарств грузовыми самолетами в период с апреля по июль 2019 года.

Между тем, многие фармацевтические компании нарастили складские программы в Великобритании. Примерно 75% владельцев складов в стране заявили, что их площади для хранения уже полностью заполнены.

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