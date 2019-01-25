Россия и Италия будут совместно решать вопросы антимонопольного регулирования фармотрасли

ФАС России и Конкурентное ведомство Италии выработали практические подходы к решению вопросов антимонопольного регулирования фармацевтической отрасли. Стороны обозначили планы на будущий период.

Замглавы российского антимонопольного ведомства Андрей Цариковский поблагодарил представителей итальянского конкурентного органа за многолетнее плодотворное сотрудничество, а также за проявленный интерес и участие в международном мероприятии «Неделя конкуренции в России 2018».

«В сентябре 2018 г. Конкурентное ведомство Италии приняло активное участие в заседании международной Рабочей группы по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках, сопредседателями которой является наши конкурентные ведомства», — отметил Андрей Цариковский.

«Необходимо отметить, что впервые заседание Рабочей группы было проведено в новом формате – круглого стола с широкой дискуссией и с привлечением не только антимонопольных регуляторов, но и представителей международного фармацевтического бизнеса. Это позволило заложить основу плодотворного сотрудничества и выработать практические подходы к решению вопросов развития конкуренции и антимонопольного регулирования фармацевтической отрасли», — добавил замглавы ФАС.

Учитывая успешность проведения мероприятия, а также интерес широкой общественности к этой теме, Андрей Цариковский предложил провести очередное заседание Рабочей группы по фармацевтике 28 марта 2019 г. в рамках Семинара на тему: «Вопросы конкуренции на фармацевтических рынках», который состоится в период с 26 по 28 марта 2019 г. в г. Казани на базе Учебно-методического центра ФАС России.

Кроме того, он отметил, что одним из главных мероприятий 2019 года станет Шестая Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС. Конференция пройдет в период с 16 по 20 сентября 2019 г. в г. Москве.

«Конференция станет ключевым мероприятием в сфере антимонопольного правоприменения, позволяющим на высоком уровне обсудить состояние конкурентной политики и законодательства, а также на основе лучших мировых практик выработать согласованные подходы по их совершенствованию», — сказал Андрей Цариковский.

Замглавы ФАС также пригласил представителей Конкурентного ведомства Италии принять участие в Петербургском международном юридическом и экономическом форумах, которые пройдут с 14-18 мая и 6-8 июня соответственно.

Подводя итоги встречи, Андрей Цариковский указал, что совместное сотрудничество двух ведомств в ближайшее время даст положительный синергетический эффект в борьбе с негативными трансграничными практиками.

gmpnews