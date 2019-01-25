Прибыль и выручка Abbott Laboratories оказались ниже ожиданий Уолл-Стрит

Производитель лекарств и детского питания Abbott Laboratories разочаровал инвесторов своими результатами за истекший квартал. Прибыль и выручка американской компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Всему виной снижение продаж дженериков на развивающихся рынках, таких как Индия и Китай, а также укрепление доллара, передает РБК.

Продажи фармацевтического подразделения в четвертом квартале прошлого года упали на 4,8%, до $1,09 млрд, тогда как аналитики, согласно опросам FactSet, прогнозировали $1,16 млрд. В то же время в сегменте медицинского оборудования рост продаж на 6,7% превысил ожидания, что компенсировало снижение выручки в фармацевтическом бизнесе.

В результате общий объем продаж корпорации вырос на 2,3%, до $7,77 млрд. Однако оправдать ожидания Уолл-Стрит фармацевтическому гиганту не удалось, поскольку аналитики нацеливались на итоговый показатель в $7,82 млрд.

Чистая прибыль Abbott в четвертом квартале составила $654 млн. Компании удалось получить значительную прибыль после значительных убытков год назад, в соответствующем квартале 2017 года. Тогда потери фармацевта составили $828 млн из-за того, что в балансе отразилось списание в размере $1,4 млрд, связанное с изменением налогового законодательства США.

Проблемы с продажами за пределами США, очевидно, не временное явление. По оценкам самой компании, укрепление доллара станет помехой в наращивании прибыли в 2019 году, поскольку большую часть своей выручки Abbott получает за пределами Соединенных Штатов.

gmpnews