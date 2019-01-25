Если окажется, что в Кыргызстане выгодно работать, то бизнес сюда пойдет, — Ассоциация фармпроизводителей России

Фармацевтическая отрасль в Кыргызстане не является обособленным направлением. Об этом сообщил 24 января 2019 года генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе экономического форума в Бишкеке.

Он сообщил, что если окажется, что в Кыргызстане выгодно работать, то бизнес сюда пойдет.

«В какой стране быстрее и качественнее будет проходить регистрация лекарственных средств, там мы и будем работать. Россия в этом плане не лидер. Первым выдал лицензию Казахстан, на подходе Беларусь, но если Кыргызстан тоже решит выдать лицензию нам, то мы будем работать и в этой стране. К примеру, растаможка одной фуры в России занимала 24 часа, а в Казахстане за 2-3 часа. Куда пойдет бизнес? Конечно в Казахстан, если Кыргызстан предоставит качественные условия регистрации, то мы придем сюда. На это влияет и инвестиционная привлекательность страны и условия для бизнеса», — сказал он.

tazabek.kg