Эксперт назвала банковские гарантии основным барьером для развития аптечных сетей

«Когда на любой устоявшийся рынок заходят компании или технологии из других отраслей, несущие собой угрозу разрушить сложившийся годами порядок, естественно, действующие игроки пытаются максимально защититься от возможных изменений, создают различные барьеры»,— заявила гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова в интервью “Ъ”. Такова реакция госпожи Карповой на дистанционную торговлю лекарствами, легализация которой обсуждается уже не первый год.

В то же время в вопросе дистанционной торговли существует множество реальных ограничений, которые необходимо учитывать перед ее легализацией. Это связано с хранением, доставкой, температурными режимами. Кроме этого, в отрасли активно работает самовывоз, — добавила гендиректор «Эркафарм».

По словам Анастасии Карповой, в сети «Эркафарм» есть свои сайты для «Озерков» и «Доктора Столетова», где можно заказать препарат и забрать его в аптеке.

Когда мы запустим маркетплейс «Супераптека», он будет агрегировать все наши бренды, через него можно будет сделать заказ и забрать его в любой нашей точке по всей стране.

Со слов гендиректора компании, оборот «Эркафарм» в онлайне по итогам прошлого года составил примерно 3 млрд руб. — это около 5% в общем товарообороте, при этом в некоторых регионах доля достигает 10%.

Я считаю, что это довольно неплохой результат. Но не исключено, что в случае легализации доставки самовывоз все равно останется более востребованным. … «Эркафарм» в любой момент будет готова запустить доставку лекарств. Сейчас у нас уже заключены договоры на доставку нелекарственного сегмента с Pony Express и «Доставистой».

В интервью Анастасия Карпова так же не исключила, что «Эркафарм» может войти в состав учредителей «Самсон-фармы». «У нас с «Самсон-фармой» работает маркетинговый союз, но аффилированности нет»,— заявила гендиректор «Эркафарм».

На вопрос, какие именно барьеры мешают развитию аптечных сетей в России, эксперт ответила:

Основной тренд связан с банковскими гарантиями. Поставщики лекарств изменили свои требования, что повлияло на расклад сил на рынке. Если раньше дистрибуторы грузили практически всех без какого-либо обеспечения, то теперь, каким бы ни был клиент — стабильным, надежным,— необходимы банковские гарантии.

По словам Анастасии Карповой это, по сути, является тем, что будет и дальше влиять на консолидацию рынка, потому что многие компании сейчас сталкиваются с тем, что не могут получить товар.

У них отсутствуют лимиты, дистрибуторы не получают обеспечения и перестают грузить этим сетям. В результате компании оказываются в ситуации замкнутого круга: новый товар перестает поступать, долги за старый растут, а выручка их не покрывает. И тогда аптечная сеть вынуждена либо продавать бизнес, либо отдавать за долги.

gmpnews