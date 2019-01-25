Roche и J & J вошли в топ-10 компаний с самыми большими инвестициями в НИОКР

Еврокомиссия в своем отчете, в рамках которого были проанализированы финансовые показатели 2 500 международных компаний, назвала 100 компаний, которые больше всего инвестируют в научные исследования.

В отчете отмечается, что все 2 500 компаний, данные которых изучались в ходе исследования, потратили на научные разработки 736.4 млрд евро в 2017-2018 финансовом году, что на 8.3% больше, чем в 2016/2017 финансовом году.

В числе этих компаний 778 из США, 577 из Евросоюза, 438 из Китая и 339 из Японии.

На восьмой строчке в топ-10 разместилась компания Roche. Её инвестиции в НИОКР составили 8,9 млрд евро.

Основой группы является F. Hoffmann-La Roche, швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики. Другими крупными составляющими Roche Group являются Chugai (Япония), Genentech и Foundation Medicine (США). F. Hoffmann-La-Roche — полноправный член европейской Федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA).

Является одним из ведущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.

Девятую позицию рейтинга заняла компания Johnson & Johnson. Инвестиции в НИОКР составляют 8,8 млрд евро.

Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

Компания выпускает широкий спектр лекарственных средств, товаров по уходу за телом под торговыми марками JOHNSON’S Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean & Clear, RoC, контактные линзы Acuvue и др. Также компанией производятся различные материалы, инструменты, оборудование и технологии для медицинских учреждений.

В состав корпорации входят около 230 дочерних компаний в более чем 50 странах, продукция «Джонсон энд Джонсон» продаётся в более чем 175 странах.

gmpnews