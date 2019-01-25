Группа «ТАС» намерена купить аптечный бизнес торговой сети «КОСМО»

Группа «ТАС», финансово-промышленная группа Украины, сообщает о подписании соглашения о покупке аптечного бизнеса торговой сети «КОСМО». В компании отмечают, что эта сделка увеличивает присутствие группы «ТАС» на фармрынке Киева, а также дает возможность распространения наиболее передовых и результативных технологий розничной торговли и маркетинга на всю сеть аптек ТАS. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 г. после получения разрешения Антимонопольного комитета.

«Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе с сетью аптек приобрести кадры и технологии, которые обеспечили сети аптек «КОСМО» лучший в отрасли рост эффективности торговых точек. Мы оптимистично смотрим на перспективы распространения этого опыта и новых IT-технологий на всю сеть аптек ТАS и настроены на наращивание объемов фармацевтического бизнеса группы «ТАС» в будущем», – подчеркнул генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко.

Для внедрения нового программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек «КОСМО». Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит наблюдательный совет компании.

Справка

Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-группы «ТАС», подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодня сеть аптек ТАS насчитывает 114 аптек, 71 из которых расположена в Киеве.

Аптечный бизнес торговой сети «КОСМО», подконтрольной инвестиционному фонду «СигмаБлейзер», насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.

Елена Сидорова

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