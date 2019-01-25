В 2018 г. чистая прибыль Bristol-Myers Squibb составила 5 млрд долл.

В IV квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») увеличился на 10% и составил 6 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная чистая прибыль составила 1,2 млрд долл. против убытка 2,3 млрд долл. годом ранее.

Объем продаж препарата Opdivo за анализируемый период вырос на 33% и составил 1,8 млрд долл. Аналитики прогнозировали 1,5 млрд долл.

Продажи препарата Eliquis увеличились на 25% – до 1,7 млрд долл.

Показатель по препарату Orencia вырос на 10% – до 731 млн долл.

Квартальный объем продаж препарата Sprycel увеличился на 10% – до 536 млн долл.

Объем продаж препарата Yervoy вырос на 43% – до 384 млн долл.

Между тем, продажи препарата Baraclude сократились на 29%, составив 165 млн долл.

За весь 2018 г. объем продаж Bristol-Myers Squibb увеличился на 9% и составил 22,6 млрд долл.

Чистая прибыль за прошедший год составила 5 млрд долл. по сравнению с 975 млн долл. в 2017 г.

По прогнозам компании, в 2019 г. рост объема продаж будет в пределах средних однозначных показателей, а прибыль на акцию составит 4,10–4,20 долл. Аналитики ожидают, что объем продаж составит 24,1 млрд долл., прибыль на акцию – 4,14 долл.

Как отметили в компании, в прогнозе не учитываются расходы, связанные с запланированной сделкой по приобретению Celgene («Селджин») за 74 млрд долл.

Илья Дугин

pharmvestnik