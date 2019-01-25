Ipsos Comcon составил очередной рейтинг назначений амбулаторных врачей

Компания Takeda вновь возглавила рейтинг назначений врачей амбулаторно-поликлинического звена в крупнейших городах России (Рис. 1). В начале 2018 г. компания уступила лидирующую позицию компании Dr. Reddy’s, получившей ранее принадлежащие Takeda лицензии на продвижение бренда «Називин». Ранее Takeda удерживала первое место по доле назначений лекарственных препаратов в России на протяжении четырех лет.



По данным осенней волны 2018 г. исследования PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов» компании Ipsos Comcon, рынок назначений стабилизировался, отмечается небольшой рост объемов выписки – на 0,3% к уровню осени 2017 г. На ТОР25 лидирующих компаний приходится 47% назначений, однако увеличения концентрации назначений для этой группы не отмечается. Тем не менее внутри группы лидеров есть изменения, приводящие к перераспределению долей выписки.

Takeda в течение года увеличила долю в назначениях врачей с 2,69 до 2,83%. Занимающие вторую и третью строчки рейтинга компании КРКА и Servier удерживают доли, равные 2,37 и 2,24% соответственно.

В ТОР25 игроков отмечается существенное различие в динамике темпов совокупного среднегодового роста доли в назначениях (CAGR с 2016 г.), при этом в лидерах по этому показателю находятся компании «Валента» (9%), MSD (0%) и Stada (– 2%) (Рис. 2).



Шамиль Ахметзянов

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