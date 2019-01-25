Россия поэтапно переходит на использование квадривалентных противогриппозных вакцин

Минздрав и Роспотребнадзор разработали и утвердили План поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок в период 2019-2021 гг.

ВОЗ рекомендует странам для специфической профилактики гриппа наряду с наиболее распространенными трехкомпонентными вакцинами против гриппа использовать квадривалентные вакцины, содержащие в своем составе четыре актуальных штамма вирусов гриппа: А(H1N1)09, A(H3N2) и двух линий вирусов гриппа В.

До настоящего времени в РФ использовались только трехкомпонентные вакцины против гриппа. Квадривалентные вакцины позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий, что усиливает ресурс страны в борьбе с гриппом.

Как сообщают в Минздраве, в настоящее время одна из созданных отечественными учеными квадривалентных вакцин для профилактики гриппа, прошедшая все необходимые контрольные исследования и испытания, которые показали ее высокую безопасность и эффективность, зарегистрирована в установленном порядке. Организовано производство этого препарата, что позволяет начать практический переход на использование квадривалентных вакцин.

На первоочередном этапе предусмотрена вакцинация такими вакцинами лиц из групп риска – работников медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, студентов, лиц от 18 до 60 лет с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением, лиц, призываемых на военную службу, беременных, детей, лиц старше 60 лет.

Квадривалентная вакцина будет закупаться за счет средств федерального бюджета, сообщили в Минздраве.

Источник: Минздрав России

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