«Биохимик» готовит к запуску две линии на 17 новых лекарственных препаратов

Биохимик ставит на производство 17 лекарственных препаратов последнего поколения! Почти готовы к запуску две новые линии – по изготовлению таблеток и капсул, а ещё мазей. А знаменитая субстанция «Ванкомицин» готовится выходить на мировой рынок.

Лаборатория разработки активных фармацевтических субстанций — это место, где новое лекарство обретает жизнь. Сейчас здесь работают сразу над несколькими проектами по созданию антибиотиков последнего поколения. Это препараты, перед которыми микроорганизмы уже не смогут устоять.

Екатерина Рогожина — руководитель отдела разработки трансфера биотехнологий АО «Биохимик»

«Существуют антибиотики 4 и 5 поколения — то есть это те антибиотики, к которым у микроорганизмов не выработалась резистентность.»

А в этой лаборатории испытывают свойства готовых лекарственных форм. Анализируют стабильность препарата при взаимодействии с морозом или светом, наблюдают за тем, какова скорость полного распада таблетки: она должна подействовать в течение 15 минут. А ещё здесь тестируют лекарства на растворение — в специальном аппарате, который имитирует человеческий желудок или кишечник.

Пройдя испытания и регистрацию в федеральном Минздраве препарат запускают на производство в промышленных масштабах. Оно, кстати, экологически безопасное. В этом уверил глава региона Владимир Волков.

Владимир Волков — Глава республики Мордовия

«Это закрытое производство, с воздухом ничего не соединяется. То есть это требование наших экологических органов, всех, которые занимаются экологией. Здесь можно не беспокоиться — совершенно другие технологии.»

Марина Ерёмкина – корреспондент

«Это цех где и рождается активное вещество лекарственного препарата: именно здесь происходит полный цикл производства субстанции для антибиотиков — начиная от выращивания штамма продуцента, заканчивая сухим порошком самой субстанции.»

Этот процесс длится 3 недели. А чтобы субстанции войти в состав лекарства, потребуется ещё примерно неделя.

Сергей Фёдоров — начальник цеха по производству активных фармацевтических субстанций АО «Биохимик»

«С нашими субстанциями возможно несколько вариантов развития: либо мы передаём нашим дальше цехам для готовых лекарственных средств, либо может выступать, как субстанция, готовая к продаже.»

Например, знаменитый «Ванкомицин» — первая полностью отечественная субстанция нового поколения. Его производство в самом разгаре. Уже в начале года будет доступна готовая форма лекарственного средства на его основе. Это будет антибиотик широкого спектра действия, которому под силу побороть, к примеру, гнойные заболевания как брюшной полости, так и лёгких. Ванкомицин придёт на помощь, когда лечение другими препаратами окажется безрезультатным. Кстати, сейчас ведутся переговоры со странами Латинской Америки, куда планируют экспортировать субстанцию.

Дмитрий Земсков — исполнительный директор АО «Биохимик»

«Мы, естественно ориентируемся на рынок, на продажи и поэтому то, что мы выводим, мы планируем продавать и продавать с хорошей прибылью для предприятия и вкладывать ее в дальнейшее развитие нашего завода.»

В новый год Биохимик вошёл с хорошими финансовыми показателями, увеличилась и производительность труда — на 25 процентов. На производство поставлено 11 новых препаратов, в 19м — их будет ещё 17. Это лекарства, востребованные в современной терапии: в неврологии и кардиологии. И конечно, антибактериальные препараты. К запуску готовятся две новые линии — по производству таблеток и капсул, а также мазей. Строится новый цех для онко-препаратов. Через 3 года он выйдет на полную мощность: с конвейера сойдут новые современные лекарства для химиотерапии и реабилитации. И уже к 2022 году только по этому направлению Биохимик обещает стать одним из крупнейших в стране.



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